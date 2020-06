Fedriga in Kunstelj za krepitev sodelovanja med FJK in Slovenijo

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga in veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Tomaž Kunstelj sta se na današnjem medsebojnem srečanju, ki je potekalo dopoldne v palači deželne vlade FJK na Velikem trgu, pogovarjala o krepitvi sodelovanja med FJK in Slovenijo.

Fedriga se je zavzel za ponovno odprtje meje. Ne gre le za medsebojno trgovinsko izmenjavo in za zagon turizma, je opozoril, pač pa za ponovno vzpostavitev območja sožitja, razvoja in odnosov, ki zaobjema italijanske in slovenske obmejne kraje.

Fedriga je izrazil upanje, da bosta Slovenija in FJK, glede na ugoden razvoj pandemije, našli primerno rešitev v obojestransko korist obeh skupnosti. Opozoril je, da včeraj v FJK prvič ni bilo novih potrjenih okužb, kar potrjuje napredek v boju proti koronavirusu in je izjemno pozitiven pokazatelj na področju medsebojnih odnosov.