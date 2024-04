Koprski policisti so včeraj v Kopru ustavili 23-letnega voznika osebnega avtomobila iz Izole, pri katerem je bil hitri test za droge pozitiven na kanabis in benzodiazepine. Strokovni pregled je odklonil, sledi obdolžilni predlog. Policisti so vozilo izločili iz prometa, ker so ugotovili, da je registracija potekla pred več kot 30 dnevi. Ker je vozilo last podjetja, sledi hitri postopek zoper pravnega zastopnika.