Fedriga nima časa za Cerarja

V odnosih med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino je nastal kratek stik, če sodimo po odpovedi srečanja, ki bi moralo prihodnji teden potekati v Kopru. Po informaciji, ki smo jo prejeli v uredništvo, so za torek 22. oktobra načrtovali zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Furlanija - Julijska krajina. Delegaciji bi morala voditi slovenski zunanji minister Miro Cerar in predsednik vlade FJK Massimiliano Fedriga. Vendar so nam na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Trstu potrdili, da je srečanje odpovedano.

Iz deželne vlade so se na našo pisno prošnjo za pojasnila odzvali s telefonskim klicem. Ožji sodelavec Fedrige je pojasnil, da je 22. oktobra seja deželnega sveta, ki se je mora predsednik nujno udeležiti. Tudi morebitno srečanje samo med Cerarjem in Fedrigo zato ne pride v poštev. Z deželne vlade naj bi zato v prihodnjih dneh predlagali tri nove termine za sejo skupnega odbora, in sicer v novembru. Kot je razvidno iz sporočila deželnega sveta, so se za sejo na torek 22. oktobra dogovorili vodje svetniških skupin v petek, 11. oktobra, ko so že tekle priprave na sejo v Kopru.