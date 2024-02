Fedriga o fojbah, etničnem čiščenju in »zgodovinski resnici«

Ob začetku današnjega zasedanja deželnega sveta je predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga spregovoril o fojbah in izseljevanju Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Poudaril je pomen utemeljevanja miru na resnici, pa čeprav težki in dramatični, ne pa na lažeh ali pa tišini, zatem pa ubral drugačen ton.

»In ravno v luči resnice je temeljnega pomena, da ob tem spominskem dnevu odločno povemo, da preganjanj nedolžnih Italijanov, ki so jih zagrešili Titovi komunisti, ni mogoče zanikati, opravičevati, kot tudi ne sprejemati stališč strokovnjakov ali psevdostrokovnjakov, ki bi radi zmanjšali obseg teh dogodkov. Trditi, da so bili ti dogodki reakcija proti Italiji in Italijanom, ni le bedno opravičevanje, pač pa tudi nekaj povsem iracionalnega in lažnega. Dovolj je pomisliti, da Titov komunizem v fojbah ni pobijal le Italijanov, pač pa tudi Slovence in Hrvate. Nedolžne ljudi je ubijal krvavi režim, ki je po eni strani želel izvesti etnično čiščenje, zaradi česar je prizadel nedolžne Italijane, po drugi strani pa je želel kruto napasti tudi politične nasprotnike in vsakogar, ki bi lahko ogrozil režim ali dvomil o njem. To je zgodovinska resnica,« je med drugim dejal Fedriga, prejemnik slovenskega zlatega reda za zasluge za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja, kot je zapisano v ukazu o podelitvi odlikovanja, ki ga je decembra 2021 podpisal tedanji slovenski predsednik republike Borut Pahor.

Zgodovinarji, ki se resno ukvarjajo z zgodovinskim obdobjem, na katerega se nanaša Massimiliano Fedriga, so si sicer dokaj enotni v oceni, da v primeru fojb ni šlo za etnično čiščenje, kot so pojasnili v Vademekumu za dan spomina na fojbe, ki so ga pripravili pri deželnem inštitutu za zgodovino odporništva FJK (Irsrec FVG). Kljub temu mnogi politiki, med temi tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani, zatrjujejo, da je šlo za etnično čiščenje.

Na Fedrigove besede se je odzval levičarski deželni svetnik Furio Honsell, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi »generičnega govorjenja o Titovem "krvavem režimu" in "etničnem čiščenju«, kar po oceni predstavnika opozicijske stranke Open Sinistra FVG predstavlja spodbujanje sovraštva in zamer.