Fedriga prvič v prostorih Narodnega doma

Po zaključku včerajšnjega zasedanja Skupnega odbora Slovenija - FJK sta slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga obiskala Multimedijski informativni center Stik in Oddelek za mlade bralce NŠK v Narodnem domu v Ulici Filzi. Spremljala sta ju tudi predsednika krovnih organizacij SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj.

Dvojezičnemu vodenemu ogledu razstave o Slovencih v Italiji sta prisluhnila nadvse pozorno, saj sta oba prvič obiskala prostore, ki jih upravljajo organizacije manjšine. Fedriga je občasno prikimaval, da se je katerega od predstavljenih tradicionalnih dogodkov že kdaj udeležil, Fajon pa se je ob fotografiji Dimitrija Volčiča spomnila na njuna srečanja, ko je bil Volčič evropski poslanec, sama pa dopisnica RTV Slovenija v Bruslju.

Med postankom v Oddelku za mlade bralce je ravnateljica NŠK Luisa Gergolet ob predstavitvi delovanja knjižnice napovedala, da bo prihodnji teden potekalo preverjanje konvencije, na podlagi katere bodo prostori Narodnega doma pri Sv. Ivanu predani v brezplačno uporabo NŠK. Fedriga je pritrdil. Potrditev konvencije bi pospešila čase za selitev v Narodni dom.

Vodja slovenske diplomacije se zaveda pomena včerajšnjega obiska Narodnega doma. Dejala je, da jo zelo veseli, da je predsednik dežele Fedriga prvič obiskal prostore, ki so bili vrnjeni Slovencem. »Z Deželo FJK imamo dobre odnose in zdi se mi, da smo danes stopili še eno stopničko više in te odnose dodatno nadgradili,« je ocenila ministrica Tanja Fajon.