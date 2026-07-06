Fedriga tretji, fiasko za Dipiazzo in Ziberno

Najbolj priljubljen predsednik deželne vlade je sodeč po lestvici, ki jo je danes objavil dnevnik Il Sole 24 Ore, apulijski predsednik Antonio Decaro, sicer že stari znanec vrha lestvice priljubljenosti, le da tiste županske, saj je pred tem deset let bil župan Barija, kjer je bil prav tako zelo priljubljen. Srebrno mesto med guvernerji zaseda predsednik deželne vlade Veneta Alberto Stefani, solidno tretje mesto pa Massimiliano Fedriga, ki na čelu deželne vlade FJK opravlja drugi mandat. Agencija Noto Sondaggi, ki ji je finančni dnevnik zaupal meritev priljubljenosti lokalnih upraviteljev, je poizvedovala še za priljubljenostjo županov mest, ki so tudi »prestolnice« pokrajin. Prvi občani štirih večjih mest v Furlaniji - Julijski krajini se niso odrezali najbolje. Najbolj priljubljen med temi je pordenonski župan Alessandro Basso, ta je tudi edini, ki se nahaja v zgornji polovici lestvice, saj je na 39. od skupno 92. stopničk.

Če sledimo padajočemu vrstnemu redu, je v FJK drugi najbolj priljubljen videmski župan Alberto Felice De Toni (60.), deset stopničk niže je goriški župan Rodolfo Ziberna, deželno lestvico pa zaključuje tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je 86. od skupno 92 županov in je hkrati tudi župan iz FJK, ki je v primerjavi z letom 2025 izgubil največ odstotnih točk (-4,3 %).