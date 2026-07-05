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»ZDA želijo biti bog, a velikokrat ravno zato postanejo hudič«
Intervju z novogoriškim kulturologom in raziskovalcem Blažem P. Kosovelom
Peter Verč
|
Nova Gorica
|
5. jul. 2026 | 6:45
Kulturolog Blaž P. Kosovel je avtor knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo
(
Urška Savič
)
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Intervju
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Nova Gorica
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Peter Verč
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