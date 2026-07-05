VREME
DANES
Nedelja, 05 julij 2026
Iskanje
Intervju

»ZDA želijo biti bog, a velikokrat ravno zato postanejo hudič«

Intervju z novogoriškim kulturologom in raziskovalcem Blažem P. Kosovelom

Peter Verč |
Nova Gorica |
5. jul. 2026 | 6:45
    »ZDA želijo biti bog, a velikokrat ravno zato postanejo hudič«
    Kulturolog Blaž P. Kosovel je avtor knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo( Urška Savič )
Dark Theme

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: