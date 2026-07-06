Praznik je povezal dolinsko skupnost

Glasno zvonjenje farnih zvonov je v soboto pod večer priklicalo pozornost vseh vaščanov. Oznanili so praznik dolinskega farnega in občinskega zavetnika svetega Urha, katerega se je kot vsako poletje udeležilo veliko število občank in občanov.

Sobotno dogajanje je skupnost oblikovala v dolinski cerkvi in izven nje. Sveto mašo je daroval novomašnik Mateusz Dawid Gach, duhovnik poljskega rodu, ki se je v kratkem času naučil slovenski jezik in z veseljem pristopil k slovenski verski skupnosti na Tržaškem. Ob njem je somaševal Tomaž Kunaver, vikar za slovenske vernike tržaške škofije, ki je poudaril pomen zavetniškega praznika in mladega novomašnika, ki je prvič maševal v Dolini, sprejel z željo, da bi še dolgo sodeloval v skupnosti, kjer je sicer že poznan.

Med mašo in po njej je praznik združil vso vaško skupnost. Bogoslužja so se z občinskim praporom udeležili predstavniki Občine Dolina. Zbrane je nagovoril podžupan Marko Savron, ki je poudaril, da praznovanje zavetnika združuje vso vaško skupnost in presega različne poglede z namenom, da bi se tradicije ne porazgubile.

Farni zvonovi so kot rečeno v soboto oznanili zavetniški praznik in skupnost malo pred 18. uro povabili v cerkev sv. Urha. A kot veleva tradicija zvonjenje ni bilo prepuščeno napravi, s katero običajno zvonovi avtomatsko bijejo ure v dnevu, temveč pritrkovalcem. i Dolinčanka Jasna Pangerc. Skupina, ki je pred kratkim pridobila mlajše člane, bo po besedah mentorja Borisa Pangerca prosila tržaško škofijo, naj izda dovoljenje oz. naj z odstopanjem od norm, ki urejajo vsakodnevno zvonjenje, dovoli daljše in umetniško dovršeno zvonjenje ob praznikih.