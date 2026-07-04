V Pordenonu odkrili novo sintetično drogo

Pordenonski karabinjerji so naleteli na novo sintetično drogo, prvič v Italiji. Gre za snov z znanstvenim imenom 4-Bmc (4-Bromomethcathinone), ki stimulira živčni sistem uporabnika. Na prepovedano substanco so naleteli med rednimi kontrolami, analize v laboratoriju so pokazale, da gre za zelo nevarno drogo, ki ima na človeško telo podobne učinke kot metanfetamini. To prepovedano substanco ustvarijo v laboratoriju, največkrat tako, da spremenijo sestavo že obstoječih sintetičnih drog.

Karabinjerji so o odkritju nemudoma obvestili vladni urad za boj proti razpečevanju mamil. Obenem so opozorili, da je uživanje te sintetične droge izjemno nevarno. Snov lahko namreč pospeši bitje srca, kar lahko privede do zastoja srca. Droga škoduje tudi nevrološkemu sistemu, saj povzroča anksioznost, paranoidne motnje, privide in psihoze.