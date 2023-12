Film o ezulih že sprožil polemike

Italijanska televizija RAI bo prihodnje leto predvajala televizijski film La rosa dell’Istria (Istrska vrtnica), ki govori o eksodusu Italijanov iz Istre. Scenarij temelji na knjigi Grazielle Fiorentin Chi ha paura dell’uomo nero (Kdo se boji črnega moža), ki je dejansko njena avtobiografija. Glavno vlogo v filmu so zaupali igralcu Andreii Pennacchiju. Film so snemali tudi v goriškem Raštelu. Na televiziji ga bodo najbrž predvajali 10. februarja na dan spominjanja o fojbah in eksodusu Italijanov iz Istre.

Vodstvo RAI je v program za leto 2024 uvrstilo tudi televizijsko serijo La lunga notte (Dolga noč) o vzponu ter padcu fašizma ter njegovega vodje Benita Mussolinija. Režiser je Giacomo Campiotti.

Letni program RAI je še pred predvajanjem novih filmov in televizijskih nadaljevank sprožil polemike v medijih. Dnevnika La Repubblica in Stampa v današnjih izdajah očitata vodstvu javne radiotelevizijske ustanove, da se podreja desnici na oblasti in da se je RAI dejansko spremenila v neke vrste »tele Meloni«.

Še vedno je živ spomin na TV film Cuore nel pozzo (Srce v breznu), ki je govoril o fojbah in ki ga je desnica vedno predstavljala kot »sicer pozno odškodnino na pozabljene fojbe«. Eden glavnih »sponzorjev« filma je bil parlamentarec Maurizio Gasparri, ki je bil glavni gost njegove tržaške predstavitve.

Desno usmerjeni časopis Il Secolo d’Italia danes piše, da ne gre nikakor za nostalgične filme in nadaljevanke, ampak za dela, ki zadevajo italijansko zgodovino. »Vrh vsega se je RAI zanje odločil pred volilno zmago Giorgie Meloni,« piše še dnevnik, ki je bil nekoč glasilo neofašistične stranke MSI.