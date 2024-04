Vremenska slika bo od srede bolj živahna

Po jutranjem labodjem spevu arktičnega zraka, ki je ob prehodu oslabljene vremenske fronte ponekod povzročil še poslednje krajevne padavine, deloma plohe, se naglo krepi anticiklon, ki nam bo že od jutrišnjega dne (nedelje) zagotovil sončno in za ta čas toplo vreme. Od nedelje do vključno torka bo prevladovalo sončno in iz dneva v dan toplejše vreme. V ponedeljek in torek se bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem lahko povzpele do okrog 27 stopinj Celzija in bo za ta čas zelo toplo. Kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Od srede bo občasno pronical proti nam nekoliko bolj vlažen zrak, povezan s ciklonskim območjem, ki bo nastalo med Britanskim otočjem in Pirenejskim polotokom. Območje vlažnega in zmerno toplega zraka se bo v naslednjih dneh pomikalo sem ter tja in bolj ali manj vplivalo na vremensko dogajanje pri nas. Gre za običajno bolj živahno vremensko sliko, ki je običajna v pomladnih mesecih.

Drugi del tedna bo potekal v znamenju vremenske spremenljivosti z delnimi razjasnitvami, in občasnega nastajanja padavin, deloma ploh in neviht. Ob živahnem dogajanju je možno, da bo nastopil čas mavric.

Kot kaže po zdajšnjih izračunih, bodo v sredo, 1. maja, padavine nekoliko manj verjetne, pogostejše pa bodo predvidoma v četrtek in petek. V sredo, 1. maja, kaže na delno jasno do spremenljivo oblačno vreme, kratkotrajne krajevne plohe sicer niso povsem izključene. V pritrdilnem primeru bodo verjetnejše od opoldanskih ur dalje, predvsem pa popoldne in zvečer.

V četrtek in petek kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme s padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Spremenljivo vreme z občasnim nestanovitnim vremenom se bo, kot kaže, nato nadaljevalo tudi v soboto in nedeljo, ko pa bodo padavine predvidoma manj pogoste in bodo verjetnejše delne razjasnitve. Vse dni bo kar toplo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo višje.

Velja pripomniti, da so tovrstna ne ravno povsem strukturirana pomladna pronicanja vlažnega zraka delno nepredvidljiva in nekoliko negotova, pri čemer je možno, da se bodo pojavile vmesne spremembe v smeri večje ali manjše spremenljivosti z morebitnimi pogostejšimi obdobji delnih razjasnitev ali občasnih vztrajnejših padavin.