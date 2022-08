V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 2613 PCR-testov, s katerimi so odkrili 125 novih okužb. Naredili so še 4817 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili še 1121 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravijo še štirje pacienti (eden manj kot včeraj), na drugih oddelkih pa jih je 217 (15 manj kot včeraj). Umrlo je osem oseb s potrjeno koronavirusno okužbo.