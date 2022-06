FJK: Protokol o Proseccu DOC gre obnoviti

Deželni odbor Furlanije - Julijske krajine bo preveril možnost, da podpre obnovitev protokola o Proseccu DOC za promocijo kraškega ozemlja, ki je izvorno ozemlje tega vina oz. trte. Tako piše v skupnem stališču Gibanja petih zvezd, ki jo je deželna vlada z nekaterimi spremembami osvojila med nedavno razpravo o t. i. zakonu omnibus, ki so ga pretekli teden sprejeli v deželnem svetu.

Kot že rečeno, stališče obvezuje deželno vlado, da preveri možnost, da podpre obnovitev protokola o Proseccu DOC, saj gre za eno od stvari, za katere se je Dežela že v preteklosti obvezala ter temu doslej namenila tudi denarne vsote. Vsak nov ukrep pa bo podrejen izvajanju državnih obvez, ki jih bo treba določiti bodisi v ekonomskem smislu bodisi v smislu časovnih rokov uresničevanja. Odbor bo poleg tega tudi preveril možnost za zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje ukrepov, ki bodo v okviru novega protokola v pristojnosti Dežele.

Prvi podpisnik dokumenta je svetnik G5Z Andrea Ussai, ki je tudi poudaril glavne točke zapadlega dogovora: oblikovanje razvojnega načrta oz. »masterplana« za Kras, uresničitev centra za promocijo Prosecca DOC ter obnova kraškega brega v kmetijske namene in poenostavitev okoljskih, ozemeljskih in urbanističnih omejitev na zaščitenih ozemljih. Nekaterih ukrepov niso dokončali, opozarja Ussai v sporočilu, tako da še danes na Tržaškem ostajajo kritičnosti, ki so vezane predvsem na težave za pridobitev površin za širjenje kmetijske dejavnosti na ozemlju, ki je močno naseljeno, zaznamujejo pa ga tudi okoljske omejitve. Svetnik G5Z je prepričan, da promocija tržaškega kmetijstva predstavlja temeljni element deželne strategije za razvoj ozemlja.

Do osvojitve skupnega stališča G5Z je prišlo po drugem pomembnem dogodku, ki je potekal preteklega 12. maja: takrat so se predstavniki Kmečke zveze v Rimu srečali z italijanskim ministrom za kmetijstvo Stefanom Patuanellijem, ki se je ob tisti priložnosti obvezal, da bo prišlo do obnovitve protokola o Proseccu DOC.