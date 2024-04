Franka Padovan kandidatka SSk za Evropski parlament na listi SVP

Franka Padovan, dosedanja županja občine Števerjan, je kandidatka stranke Slovenska skupnost na listi Južnotirolske ljudske stranke na letošnjih junijskih evropskih volitvah. Kandidaturo je na današnji večerni seji v rojstni hiši Iga Grudna v Nabrežini, prvi po deželnem kongresu, potrdil deželni svet SSk. Ob tej priložnosti so se predstavili tudi županski kandidati na letošnjih upravnih volitvah.Padovan je izrazila počaščenost ob kandidaturi in poudarila zlasti aktiven in konkreten pristop k delovanju skupaj z veliko volje, upanja, pa tudi tega, da si diplomatski, prisoten na terenu in da poslušaš ljudi.Kandidatko sta predstavila deželnab tajnica in predsednik SSk, Fulvia Premolin in Damijan Terpin, ki sta poudarila že dolgoletno sodelovanje SSk s SVP in dejstvo, da je senatni odbor za ustavna vprašanja sprejel predlog SSk o upoštevanju zaščitne zakonodaje pri pripravi novega volilnega zakona, kar je, je bilo rečeno, zgodovinski dosežek. Dogovor z Demokratsko stranko obstaja, bi ga pa bilo treba uresničevati v celoti. SSk je za iskanje skupnih rešitev, vendar je treba biti samostojni in sodelovati z vsemi, ki imajo posluh za manjšinsko problematiko, je dejala Premolin. SSk podpira listo SVP, ki je sicer sklenila volilni dogovor z vsedržavno stranko Naprej, Italija, ki omogoča olajšano izvolitev manjšinskega predstavnika (glavni kandidat bo spet dosedanji evroposlanec Herbert Dorfmann), takega dogovora pa ni med SSk in FI, je dejal Terpin. Kar se tiče krajevnih upravnih volitev je SSk iskala dogovore z DS, a brez pozitivnega odziva, zato je iskala inovativne rešitve, pri čemer je zanimanje na terenu bistveno večje, je dejal predsednik SSk. O upravnih volitvah sta spregovorila pokrajinska tajnika za Tržaško in Goriško, Matia Premolin in David Grinovero, na začetku seje pa so navzoči z minuto molka počastili spomin na nedavno preminulega Sama Pahorja.