Predsedniki za širitev EU, toda brez poostrenega nadzora na meji

Brdo pri Kranju Odprava poostrenega nadzora na meji, širitev EU na države Zahodnega Balkana, podpora Ukrajini pred rusko agresijo, izzivi, ki čakajo Evropsko unijo, a tudi pomen projekta Evropske prestolnice kulture 2025, v katerem bosta v ospredju Nova Gorica in Gorica. Te so bile le nekatere izmed tem na dnevnem redu današnjega predsedniškega vrha, ki ga je ob praznovanju dvajsetletnice članstva Slovenije v EU na Brdu pri Kranju gostila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, udeležili pa so se ga kolegi iz vseh sosednjih držav: italijanski predsednik Sergio Mattarella, hrvaški predsednik Zoran Milanović, avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in madžarski predsednik Tamás Sulyok.

Pirc Musar je namreč priredila pravi slavnostni dan, ki ga ni izkoristila le za obeležitev tako pomembne obletnice, temveč predvsem za to, da je opravila ločene pogovore s predsedniki sosednjih držav ter skupne plenarne dogovore z njihovimi delegacijami. Predsedniki so za zaprtimi vrati razpravljali o skupaj prehojeni poti v evropski družini ter o aktualnih izzivih EU, s katerimi se unija spopada tudi v luči spremenjenih geopolitičnih razmer v svetu, začenši s tistimi v Ukrajini in Gazi. Posebno poglavje je bila širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana in tudi na t. i. države »vzhodnega tria« – Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo, predsedniki pa niso mogli niti mimo vprašanja mej.