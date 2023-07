Gad ugriznil osemletnega dečka

V Clautu je v nedeljo v parku Furlanskih Dolomitov na stezi Cai št. 966 osemletnega dečka iz Conegliana, ki se je sprehajal s starši, ugriznil gad. Skrival se je v bližini potoka pod leseno palico, od koder je dečka ugriznil v prst na roki. Deček je zaradi bolečin in strahu planil v jok, pri čemer sta mama in oče takoj poklicala na pomoč reševalce, toda zaman, ker ni bilo omrežja. Pohiteli so do zdravnika v Claut, ki mu je nudil prvo oskrbo in je poklical na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Z reševalnim vozilom so dečka prepeljali v Cimolais, kjer je pristal reševalni helikopter. Z njim so ga prepeljali v bolnišnico v Belluno, kamor so ga sprejeli na oddelek za intenzivno opazovanje. Zdravniki so ugotovili, da je deček izven življenjske nevarnosti.