Gasilci reševali voznico avtomobila, prevrnjenega na bok

Gasilci iz Maniaga so danes okrog 11.30 posredovali v Maniagu na Pordenonskem, kjer se je avtomobil prevrnil na bok. V njem se je poškodovala voznica. Ko so gasilci prispeli na kraj nesreče, je bila še v avtomobilu. Del ekipe ji je nudil najnujnejšo oskrbo, kolegi pa so nagnili sedeže, da bi reševalcem zagotovili zadosten prostor za posredovanje. Zdravstveno osebje deželne reševalne službe Sores je poškodovano voznico, ki je bila nekaj minut brez zavesti, ob pomoči gasilcev naložilo na nosilo, nato so jo s skupnimi močmi po prtljažnih vratih potegnili iz avtomobila. Prepeljali so jo v pordenonsko bolnišnico. Gasilci so zavarovali avtomobil in kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Na kraju nesreče so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.