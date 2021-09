Giacomini »izsilil« manjkajoča mesta za slovenske šole

Slovenske šole v Italiji imajo ob začetku novega šolskega leta 2021/2022 spet manjkajočih 50 delovnih mest za določen čas iz t.i. dejanskega seznama, katerih črtanje (ali domnevno črtanje) je poleti povzročilo nemalo prahu. Vendar je omenjenih 50 mest dejansko na svojo roko dodelil vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino Igor Giacomini v nasprotju z določili generalne direktorice šolskega urada Daniele Beltrame. To zato, ker vprašanje manjkajočih mest še vedno ni rešeno, saj odlok, ki naj bi ta mesta črtal, še ni bil preklican. Tako nam je v ponedeljek, 13. septembra, ko je s poukom začela glavnina slovenskih šol v FJK, dejal sam Giacomini, ki je ob tej priložnosti potrdil besede, ki jih je bil izrekel na odprtju 56. jesenskega seminarja za slovenske šolnike v Italiji preteklega 2. septembra v Gorici.

Takrat je vodja Urada za slovenske šole med drugim dejal, da vprašanje morebitnega črtanja mest še zdaleč ni rešeno in če bo v prihodnjem (beri preteklem, op.p.) tednu prišlo do imenovanja učnega osebja za določen čas za omenjena mesta, bo to le zato, ker je njegov urad oz. on sam neposredno opozoril italijansko ministrstvo za izobraževanje na omenjeni problem. Giacomini še vedno stoji za temi besedami in pravi, da je 50 mest za slovenske šole dejansko izsilil (pri tem se je skliceval tudi na zaščitni zakon št. 38/2001).

Giacomini je na vprašanje manjkajočih 50 mest opozoril konec julija. Po njegovih besedah je generalna direktorica Beltrame v svojem odloku s črtanjem mest izničila dejanski seznam osebja za slovenske šole. Beltramejeva je sicer tako Sindikatu slovenske šole kot krovnima organizacijama SKGZ in SSO zagotovila, da je strah odveč in da krčenja ne bo, vodja Urada za slovenske šole pa je v odzivu poudaril, da takih zagotovil njegov urad ni prejel.