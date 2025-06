Gibalne sposobnosti slovenskih otrok ne dosegajo predkoronskega obdobja

Slovenski otroci in mladostniki se po upadu telesne zmogljivosti zaradi pandemije še vedno pobirajo prepočasi. Prav vse gibalne sposobnosti fantov in deklet so še vedno daleč pod ravnjo predkoronskega obdobja, so strokovnjaki dejali na današnji predstavitvi najnovejših rezultatov športnovzgojnega kartona 2025.

Športnovzgojni karton je eden najbolj celovitih nacionalnih sistemov spremljanja telesne zmogljivosti mladih na svetu. Letošnji rezultati razkrivajo, da je najbolj izrazit razkorak viden v koordinaciji, mišični moči in gibljivosti, ki so še vedno več kot pet odstotkov nižji kot leta 2019.

Spremljali 116.000 otrok

Letos so v statistiki prvič gledali iste otroke v primerjavi s prejšnjim letom, 116.000 otrok med 7. in 19. letom starosti. Analiza razvoja je v enem letu razkrila izrazit upad gibalne učinkovitosti pri fantih in stagnacijo pri dekletih, hkrati se še poglabljajo razlike med zelo zmogljivimi in šibkimi.