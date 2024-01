Giorgia Meloni posredno tudi o Tržiču in Trstu

V svojem prvem javnem nastopu v letu 2024 se je predsednica vlade Giorgia Meloni – pred novinarje bi bila morala stopiti pred silvestrovim, a je obveznost dvakrat preložila zaradi bolezni – v svojih odgovorih dotaknila tudi Tržiča in Trsta. Posredno, govorila je namreč o »islamizaciji« in o preklicu sporazuma o svilni poti.Premierka je med novinarsko konferenco odgovorila na 45 vprašanj, kar je trajalo tri ure, proti koncu katerih je prosila za pavzo, ker jo je tiščalo na stranišče.

Ladjedelniškemu mestecu v Laškem naj bi, kot je dejala neka novinarka, grozila »islamizacija«, pri čemer je omenila izjave Anne Cisint, županje kraja s 30.000 prebivalci, o »hudih napetostih zaradi dejstva, da je več kot 34 % prebivalcev pripadnikov islamske vere«, zaradi katere naj bi bila, če ne bo ustreznih ukrepov, v teku desetih let pod vprašajem celo identiteta Tržiča. Meloni je odvrnila, da to temo spremlja že vrsto let in da morajo osebe, ki pridejo v Italijo, sprejeti njene zakone in predpise. »Pazili bomo, da bo to načelo spoštovano,« je sklenila. Tržiška županja Cisint se je predsednici vlade zahvalila za te besede.

Vlada Giorgie Meloni je nedavno Pekingu sporočila odločitev o odstopu od sporazuma o novi svilni poti, ki ga je Italija kot edina izmed članic skupine G7 podpisala leta 2019, v času prve vlade Giuseppeja Conteja. Dogovor o novi svilni poti se je velikokrat omenjal tudi v povezavi s tržaškim pristaniščem. Meloni je dejala, da je bila prekinitev dogovora s Kitajsko stvar koherence z njenimi stališči in da je ta gospodarsko privilegiral azijsko velesilo, ne pa Italije.