Giulio Regeni bi danes praznoval 37 let

Danes bi Giulio Regeni praznoval 37 let. Na njegov rojstni dan se je javno spomnila njegova mama Paola Deffendi, ki se z možem Claudiom nikoli ni nehala boriti, da bi zadevi prišli do dna. V Trstu rojenega univerzitetnega raziskovalca so januarja leta 2016 v Egiptu mučili in umorili. Februarja 2024 se je v Rimu začel proces proti štirim predstavnikom egiptovskih tajnih služb. Zaradi nesodelovanja tamkajšnjih oblasti pa ostaja primer še nerazčiščen.

Paola Deffendi je na družbenih omrežjih objavila fotografijo rumenega transparenta, ki zahteva resnico za Giulia Regenija.