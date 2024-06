Glasujemo lahko le enkrat, tudi če bi lahko dvakrat

Čez en teden bo evropska javnost mrzlično spremljala prve podatke o volilni udeležbi in napovedi rezultatov volitev v Evropski parlament, ki bodo po vsej uniji potekale od 6. do 9. junija. Načini oddaje glasu se namreč v posameznih državah precej razlikujejo, eno pravilo pa velja za vse, in sicer en človek, en glas. To pomeni, da morajo volivci z dvema državljanstvoma izbrati, v kateri in torej za kandidata katere države bodo volili. Dvojno glasovanje je namreč strogo prepovedano in za kršitelje sta predvideni tako denarna kot zaporna kazen do treh let.

Članice EU opozarjajo, da evropska direktiva 93/109/ES določa, da lahko volivci glasujejo le enkrat - v državi, v kateri prebivajo, ali v državi, katere so državljani. Tako slovensko kot italijansko notranje ministrstvo razlagata, da to načelo velja tudi za dvojne državljane.

Pomemben podatek, ki dopolnjuje dikcijo evropske direktive, so nam posredovali z Generalnega konzulata Republike Italije v Kopru. Dejali so, da italijanski zakon št. 24 z dne 24. januarja 1979 določa, da je za volivce, ki sodelujejo pri glasovanju tako poslancev, ki zastopajo Italijo kot tistih, ki zastopajo drugo državo, predvidene sankcije. Kršitelje prepovedi lahko tako doleti denarna kazen od 52 do 258 evrov ter celo zaporna kazen do treh let.