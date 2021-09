»Glavnina sorodnikov žrtev fojb ne mara fašistov«

»V preteklih dneh sem dobil številna pisma sorodnikov žrtev fojb: v okoli 30 odstotkov primerih gre za žaljivke, preostalih 70 odstotkov pisem pa gre za zahvale ljudi, ki nočejo, da se njihove drage istoveti z rimskimi pozdravi in s fašisti.« Umetnostni zgodovinar Tomaso Montanari (novi rektor univerze za tujce v Sieni) je takole komentiral svoje izjave o fojbah, ki so posebno v Toskani, a tudi drugod v Italiji, sprožile ostre polemike, katerim ni videti konca. Proti Montanariju je sinoči v Pratu, kjer je govoril na neki spominski prireditvi VZPI-ANPI, protestirala skupina desničarjev, med katerimi so bili tudi zastopniki stranke Bratov Italije.