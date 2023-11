Globe bo poravnal predsednik nogometnega kluba

Predsednik nogometnega kluba Cjarlins Muzane iz kraja Carlino na Videmskem Vincenzo Zanutta se je ponudil za poravnavo parkirnih kazni navijačev, ki so bili v soboto prisotni na domači tekmi proti Portogruaru. Obvestilo redarstva je pod brisalcem dobilo več deset ljudi. Domači klub, ki nastopa v D-ligi, je tekmo izgubil z 0:2. Navijačem se je predsednik Zanutta opravičil za nespodobno predstavo domačega kluba, pri čemer je še dejal, da so poleg vsega še prejeli globo. Pozval jih je, naj mu pošljejo kazni, da jih bo plačal. »To ne more biti moja vas,« je dejal in se opravičil navijačem.