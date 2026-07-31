Na Planji v občini Bovec ponovno izbruhnil požar

Na Planji v občini Bovec je ponovno izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri, poročajo Primorske novice. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air tractorji, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot so navedli v opisu dogodka na svoji spletni strani, so na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bovec, Log pod Mangartom, Srpenica, Kobarid in Breginj.

O požaru so po njihovih navedbah obveščeni tudi policija in druge pristojne službe.

Na pobočju Planje je sicer zagorelo že v torek dopoldne, ki so ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Log pod Mangartom, Bovec, Srpenica in pa državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma uspešno pogasili.