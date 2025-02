Debeli četrtek je dan, s katerim se začenja pustno rajanje. Povsod po Sloveniji šaljivo velja za god debelih ljudi. Na današnji dan mora biti miza v skladu z izročilom polna raznih pustnih dobrot, kot so krofi, flancati, miške, ter slanih mastnih jedi. Ponekod je prišlo v navado, da v družbo prinese krofe za vse tisti, ki ima največ kilogramov.

Krofi so namreč med najbolj priljubljenimi pustnimi poslasticami. Proizvajalci se temu prilagajajo in prodajne police se v teh dneh šibijo pod tem okroglim pecivom iz kvašenega testa. Samo v podjetju Don Don, enemu izmed vodilnih na pekovskem področju, ocenjujejo, da jih bodo letos v pustnem obdobju v Sloveniji prodali več kot 12,5 milijona. To je nekoliko več kot lani, saj se povpraševanje vsako leto povečuje, predvsem zaradi razširjene ponudbe in rasti trga.

Najbolj priljubljen pri vseh ponudnikih ostaja tradicionalni krof z marelično marmelado in sladkornim posipom. Ob tem pa potrošniki vse pogosteje posegajo po drugih okusih, kot so čokolada, lešnik, borovnica, vanilija ali zlasti pistacija.