Goljufi deset podjetij oškodovali za več kot milijon evrov

Predstavniki desetih podjetij so v zadnjih desetih dneh tudi koprskim policistom prijavili goljufije v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Spletni goljufi so izkoristili informacijo o novi zakonodaji na področju SEPA plačil in pripravili elektronska sporočila z lažno vsebino o nujni posodobitvi aplikacije, sporoča PU Koper. Izdajajo se za družbo Halcom. V sporočilu je povezava na spletno stran, ki je povsem enaka spletnemu mestu, ki se sicer uporablja za storitve elektronskega bančništva, kot je denimo MultiPay Halcom. V resnici gre za lažno povezavo, ki z družbo Halcom nima nič skupnega. V primeru, da žrtev klikne na omenjeno povezavo, mora vnesti naslov svoje e-pošte in telefonsko številko. Spletni goljufi nato pokličejo in se izdajajo za tehnično službo. Sogovornika prepričajo, naj na računalnik namesti aplikacijo za oddaljen dostop, kot je denimo AnyDesk, pri čemer se uspejo vriniti v njegov računalnik in ukrasti podatke kartice oz. certifikata. Z aplikacijo za oddaljen dostop med drugim lahko zatemnijo zaslon, zato oškodovanec ne vidi izvrševanja transakcij.

Uporabnike spletnih bank, predvsem tiste pravne osebe, ki uporabljajo plačilni sistem in certifikate Halcom, policisti opozarjajo naj bodo pozorni na prejem morebitne tovrstne lažne e-pošte in naj pošto izbrišejo in ne klikajo na povezave priložene v e-pošti. Kogar je že odprl povezavo pa pozivajo, naj nikakor ne vnaša podatkov in spletno stran zapre.

Res je, da je prišlo do sprememb SEPA zakonodaje, vendar vse potrebne prilagoditve urejajo banke in Halkom oz. drugi ponudniki elektronskega bančništva samostojno. Uporabnikom ni treba izvajati nobene ročne nadgradnje ali nameščati dodatne programske opreme, so zapisali.

Tehnično podporo družbe Halcom pa uporabniki lahko pokličejo na telefonsko številko, ki jo ima podjetje objavljeno za ta namen na svoji uradni spletni strani https://www.halcom.com/sl/.