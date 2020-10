»Gremo na večerjo na Južno Tirolsko«

Različni urniki gostinskih obratov (zaprtje ob 22. uri namesto ob 18. uri kot drugod po državi) so na mejnih območjih med Tridentinsko-Južno Tirolsko in Venetom ustvarili posebno situacijo. Krajevni časopisi poročajo o premikih ljudi iz Veneta, ki se odpravljajo na večerjo v sosednjo tridentinsko ali bocensko pokrajino. Corriere del Veneto poroča o gostilni pri Clari v hribih nad Vicenzo, ki stoji točno na meji med deželama, toda kuhinja in jedilnica sta na Tridentinskem, zato veljajo tamkajšnja pravila. Vsak večer je polno zasedena, gostilne na drugi strani pokrajinske oz. deželne meje pa so takrat že prisilno zaprte.

»Gre za zelo nelojalno konkurenco in za nespoštovanje upravne avtonomije,« se jezi poslanec iz Belluna Dario Bond, ki napoveduje parlamentarno vprašanje predsedniku vlade Giuseppeju Conteju in pristojnim ministrom. Današnja Repubblica poroča o povečanju števila večernih gostov tudi v Meranu; obiskovalci prihajajo ne samo iz Veneta, temveč tudi iz avstrijske Tirolske, čeprav je prehod italijansko-avstrijske meje spet zelo omejen. Rimski časnik piše o zakoncih iz Verone, ki sta se ob 20-letnici poroke odpravila v Meran in tam praznično povečerjala, ker doma tega ne bi mogla.