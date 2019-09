Greta svetovnim voditeljem: »Kako si drznete!« (video)

Mlada švedska aktivistka Greta Thunberg je včeraj na podnebnem vrhu Združenih narodov jezno očitala svetovnim voditeljem, da ne storijo dovolj za zaščito podnebja. »Kako si drznete,« je vzkliknila. Opozorila jih je, da jim mladi, ko jih bodo enkrat razočarali, tega ne bodo odpustili.

»Smo na začetku masovnega izumrtja in vse, o čemer lahko govorite, je denar in pravljice o večni gospodarski rasti,« je dejala Thunbergova, ko so se ji v očeh počasi nabirale solze. »Kako si drznete, da s svojimi praznimi obljubami kradete moje sanje in moje otroštvo« je okarala okoli 60 svetovnih voditeljev, ki so se zbrali na konferenci v New Yorku.