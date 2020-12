Grlić Radman: Slovenija naj bo pomirjena

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je po srečanju v Trstu z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom in slovenskim kolegom Anžetom Logarjem ocenil, da so pogovori potekali v tvornem vzdušju in da se Slovenija zaradi hrvaške razglasitve izključne ekonomske cone ne sme bati, da bi bili njeni interesi ogroženi. Potrdil je, da so ministri uskladili skupno izjavo in da jo bodo v prihodnje tudi podpisali v duhu prijateljstva in evropskega sodelovanja.

Za hrvaškega ministra se sprva ni zdelo, da bo stopil pred novinarje, toda po kavi v kavarni na Velikem trgu si je očitno premislil. Edini, ki ni spregovoril z novinarji, je zato vodja italijanske diplomacije Luigi Di Maio.