Hiša Franko pridobila kar 17 mest na lestvici najboljših na svetu

Na letošnjem seznamu 50 najboljših restavracij sveta je Hiša Franko slovenske kuharske mojstrice Ane Roš na 21. mestu in je tako v primerjavi s prejšnjo lestvico pridobila kar 17 mest. »Počaščeni, ponižni, presrečni in ponosni na celotno ekipo,« so v odzivu na uvrstitev na družbenih omrežjih zapisali v Hiši Franko. Gre za drugi uspeh restavracije kuharske mojstrice Ane Roš v zadnjih tednih, potem ko je Hiši Franko konec septembra uspelo ohraniti obe Michelinovi zvezdici.