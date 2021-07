Hrpelje in Kozino bo rešila obvoznica

V začetku prihodnjega leta naj bi pričeli gradnjo približno 1,8 kilometra dolge obvoznice v hrpeljsko-kozinski občini, ki bo tamkajšnje kraje razbremenila prometa, predvsem tovornjakov. Skozi Hrpelje in Kozino namreč dnevno pelje približno osem tisoč vozil, ki so večinoma v tranzitu. Tačas potekajo odkupi zemljišč za obvoznico.

Čeprav je bila severna obvoznica, ki bi Hrpelje in Kozino razbremenila gostega prometa, v državni lokacijski načrt umeščena že leta 1998 v sklopu gradnje avtoceste, so aktivnosti za njeno izgradnjo intenzivneje začele teči v zadnjih treh letih. Skozi kraja namreč dnevno v povprečju pelje 8000 vozil, pojasnjuje direktor uprave Občine Hrpelje - Kozina Andrej Bolčič. Po podatkih državne direkcije za ceste so, denimo, v letu 2019 (lansko leto je zaradi epidemije korone manj merodajno tudi z vidika prometa) na cesti med Kozino in Obrovom zabeležili v povprečju 7138 vozil dnevno, od tega približno 1500 tovornjakov.

Kot pojasnjujejo na občini, gradnja obvoznice, ki naj bi potekala od avtocestnega priključka Kozina in se severno od Hrpelj spustila proti glavni cesti Obrov–Kozina, pomeni dolgoročno rešitev prometnih zamaškov v Hrpeljah in na Kozini, razbremenitev naselij tovornjakov in tudi večjo prometno varnost za najšibkejše udeležence v prometu – pešce.

Tina M. Valenčič - Primorske novice