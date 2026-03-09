Nafta nad 100 dolarjev, plin poskočil za skoraj tretjino

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zaradi vojne v Iranu dvignile nad 100 dolarjev za 159-litrski sod. Na trgu vlada strah pred podaljšanimi motnjami v ladijskem prometu zaradi širjenja vojne med ZDA in Izraelom z Iranom.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba zjutraj po srednjeevropskem času odšteti 105,13 dolarja, kar je 14,23 dolarja ali 15,7 odstotka več kot v petek.

Prav tako cene zemeljskega plina v Evropi zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še naprej rastejo. Ob začetku današnjega borznega trgovanja so poskočile za 30 odstotkov, trenutno pa so glede na petek višje za 14 odstotkov.

Trgovci s plinom so danes na vozlišču TTF na Nizozemskem s terminskimi pogodbami za dobavo v aprilu trgovali že po 69,50 evra za megavatno uro (MWh) plina, trenutno pa je cena postavljena pri 60,81 evra za MWh.

Kljub skoku pa so cene plina še vedno pod ravnmi, doseženimi leta 2022 ob izbruhu vojne v Ukrajini.