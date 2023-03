Huje poškodovana v razbitinah prevrnjenega avtomobila

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči posredovali v Codroipu na Videmskem, kjer je voznica izgubila nadzor nad avtomobilom, ki se je nato iz še nepojasnjenih vzrokov prevrnil. Dve ženski sta bili poškodovani, ena huje. Ena od dveh se je uspela sama izvleči iz avtomobila, druga pa je ostala ukleščena v razbitinah, iz katerih so jo potegnili gasilci, ki so ji tudi nudili prvo pomoč pred prihodom reševalcev. Zdravstveno osebje jima je nato na mestu nudilo najnujnejšo oskrbo. Obe so prepeljali v videmsko bolnišnico, eno z reševalnim vozilom, drugo, huje poškodovano, pa z reševalnim helikopterjem. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela več poškodb na različnih delih telesa in da je njeno zdravstveno stanje resno.

Na kraju nesreče so bili tudi karabinjerji iz Vidma in preiskujejo njene vzroke.