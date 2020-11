Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Hvarska gregada

Hvar je nedvomno eden najlepših jadranskih otokov in nanj me vežejo nepozabni spomini: kristalno čisto morje, vonj po borovcih, vroče sonce podnevi, zvečer pa osvežujoči vetrič. Vem, kakšen je poleti, jeseni in spomladi, le pozimi nisem bil nikoli tam. Nekoč, v daljnih osemdesetih letih, smo se v zgodnjih spomladanskih mesecih odpravili na Hvar, takrat z avtom, po Jadranski magistrali, ki je bila sicer slikovita, a dolga, vijugasta in tudi nevarna.

V Splitu smo se pod nalivom vkrcali na trajekt in v poznih popoldanskih urah pripluli na otok. Odpravili smo se v hotel, nakar smo se v mrzlem vetru in rahlem dežju odpravili iskat primerno gostilno za večerjo. Kam smo se zatekli, se ne spominjam, vem pa, da je bila ponudba sila skromna (izven sezonska ponudba na Hvaru je skoraj neobstoječa, med tistim, kar so nam ponujali, je vzbudila posebno mojo pozornost »gregada«, jed, za katero prej nisem slišal.

Gre za neko vrsto bogate in slastne, a istočasno preproste ribje juhe, za tipično ribiško jed, ki so jo lahko po lovu pripravili na vsaki malo večji ribiški barki. Spominjam se, da sem se po povratku domov samo enkrat spopadel z njeno pripravo, a ker sem na neki hrvaški spletni strani naletel na recept, vam ga rade volje posredujem.

Edino, kar je pri vsej zadevi pomembno, je to, da morajo biti ribe zelo sveže.

Za hvarsko gregado potrebujemo:

1 kg raznih rib (oslič, orada, škarpina)

4 čebule

4 krompirje

dva stroka česna

lovorov list

peteršilj

suho belo vino

oljčno olje

sol

poper

Ribe očistimo in jih narežemo na večje kose, krompir olupimo in ga narežemo na kolobarje, čebulo in česen sesekljamo.

V široki posodi segrejemo oljčno olje, na katerem prepražimo čebulo in česen. Krompir damo v mrzlo vodo in ko zavre, ga odstavimo in zložimo na dno posode. Po krompirju razporedimo kose ribe in lovor. Tukaj se razni recepti nekoliko razhajajo: nekateri trdijo, da gre prej krompir in potem riba, drugi pa obratno, a konec koncev to ni niti tako pomembno. Zalijemo z vinom in pustimo, da alkohol izpari, potem pa ribe in krompir zalijemo z vodo, tako, da so komaj pokriti. Solimo in popramo in pustimo, da jed zavre.

Nikoli ne mešamo, posodo občasno potresemo, kar pa ni niti nujno, saj se zadeva po moji izkušnji ne prime. Ob koncu potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Recept ima še vrsto različic, ki predvidevajo uporabo paradižnika, pora, kaper, mogoče tudi lignjev in škampov ali različnih rakov. Vse je odvisno od fantazije kuharja in apetita jedcev.

Dober tek!

Ivan Fischer