Identificirali moškega, ki so ga našli v morju ob izolski obali

Moškega, ki ga je občan opazil v sredo dopoldne negibnega ležati v morju pri plaži AC Jadranka v Izoli, so identificirali, so sporočili s Policijske uprave Koper. Ker v bližini niso našli dokumentov ali predmetov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, kdo je, so policisti za pomoč pri ugotavljanju identitete prosili vse, ki bi o njem kaj vedeli.

Prošnjo za pomoč so s Policijske uprave Koper poslali v četrtek, v noči na petek pa so sporočili, da so moškega identificirali. Gre za 56-letnika z Gorenjske. Svojce so že obvestili, so še dodali.

Moški je namreč negibno ležal v vodi in se ni odzival. Takoj so mu nudili pomoč, ga oživljali in nato z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Izoli, kjer je bil v četrtek v komi. Pri pregledu plaže in bližnje okolice ter z drugim zbiranjem obvestil pa niso našli predmetov ali dokumentov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, kdo je.