Igor Gabrovec pozitiven na test

Član deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine in deželni tajnik stranke Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je bil pozitiven na test za koronavirus. Vest se je razširila pred kratkim, potem ko je predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin v dogovoru z deželnim predsednikom Massimilianom Fedrigo preklical sklic zasedanja deželnega sveta za jutri in pojutrišnjem. Deželna vlada je sporočila, da so deželnega svetnika zadržali na opazovanju na oddelku za nalezljive bolezni na Katinari.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi Gabrovec prišel v stik s koronavirusom v Trevisu, kjer je stopil na letalo za Apulijo. Posredoval nam je le pojasnilo, da sam ne ve, kje bi se lahko okužil, saj je vsepovsod srečeval ljudi. Danes naj bi šel na testiranje na koronavirus covid-19 in se je nato udeležil zasedanja deželnega sveta. Zelo verjetno bodo teste opravili tudi na ostalih svetnikih. Nekatere izmed njih naj bi že včeraj dali v karanteno, kar pa še ni bilo potrjeno.