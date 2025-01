Ironična peščica v Trstu za resnega Trumpa

Zanimanja za Donalda Trumpa je v Trstu očitno znatno manj kot v Sevnici. V rojstnem kraju stare-nove prve dame ZDA se v teh dneh pojavljajo novi kulinarični pokloni najslavnejši hčeri Posavja in dogodki o njej, v Trstu pa je vzdušje dosti manj evforično.Na edinem javnem spremljanju zaprisege - oziroma edinem, za katerega vemo na Primorskem dnevniku - v prostorih Italijansko-ameriškega društva se je zbralo šest udeležencev, ki pa jih je v dvorano nad Trgom svetega Antona privedla bolj vera v demokracijo kot ljubezen do Trumpa. Te je bilo bore malo.

Komentarji so se začeli tik pred molitvama, katoliško in protestantsko. Za prvo je poskrbel nadškof iz New Yorka Timothy Dolan, za drugo pa Franklin Graham, sin uspešnega, a kontroverznega pastorja Billyja Grahama. Mlajši Graham je, ob ogorčenju tržaške publike - bolj nad osebo kot vsebino -, vodil izrazito trumpovsko in politično molitev.

»Bog me je rešil, da naredimo Ameriko spet veliko,« je dejal Trump, prva vrsta tržaške publike pa se je glasno zakrohotala. Tudi nad mnogimi Trumpovimi obljubami marsikdo ni bil navdušen. Osuplo so komentirali namero, da bi vojakom, ki se niso cepili, vrnili plačo za vsa leta po izločitvi iz vojske zaradi nespoštovanja obveznega cepljenja. Največ smeha pa je bilo slišati, ko je predsednik obljubil, da bo preimenoval Mehiški zaliv v Ameriškega. »Bodo štiri trda leta.« S temi besedami sta se dve prijateljici pozdravili na koncu.