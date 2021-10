Italija edina država, kjer se je povprečna plača znižala

V zadnjih tridesetih letih so se povprečne plače delavcev v državah Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OECD) povsod povečale, razen v Italiji. Največ, za več kot 200 odstotkov, so poskočile v treh baltskih državah, sledijo številne druge države iz nekdanjega vzhodnega bloka, edina država, v kateri so se v zadnjih treh desetletjih (1990-2020) plače delavcev znižale, je Italija: minus 2,9 odstotka. S tem je med 22 obravnavanimi državami zasedla zadnje mesto. Slovenija se je znašla na devetem mestu, povprečne plače slovenskih delavcev so se v obdobju 1990–2020 zvišale za skoraj 70 odstotkov. Tako izhaja iz analize, ki jo je – na podlagi podatkov OECD – opravila fundacija OpenPolis.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.