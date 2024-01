»Italijani slovenskega jezika«

Po veliki zmagi na uglednem teniškem turnirju v Avstraliji je južnotirolski športnik Jannik Sinner v središču pozornosti italijanskih in svetovnih medijev. Italijanski novinarji veliko pišejo o njegovem izvoru, jeziku in narodnosti, v časopisih se v zvezi s tem oglašajo tudi številni bralci.

Corriere della Sera v današnji številki objavlja pismo bralca, ki pravi, da Južna Tirolska nikakor se mu ne zdi Italija in da Južni Tirolci nimajo nič skupnega z Italijani, saj so so v primerjavi z njimi veliko bolj pošteni in zavezani moralnim vrednotam. Po njegovem mnenju bi bilo morda boljše, da bi bila Italija poražena v prvi svetovni vojni, vsaj tako bi se morda izognili fašizmu. Bralec Vittorio Zanni piše, da se je o tem svoj čas pogovarjal s pisateljema Mariom Rigoni Sternom in Paolom Rumizom, ki nista zavrnila njegovih stališč.

Novinar Aldo Cazzullo pravi, da ne soglaša z bralcem. »Sinner je Italijan kot Gustav Thöni ter vsi Južni Tirolci. To so Italijani nemškega jezika, kot obstajajo Italijani slovenskega in ladinskega jezika,« piše novinar. V resnici so Južni Tirolci italijanski državljani, kot smo mi Slovenci z italijanskim državljanstvom.

Bralec Zanni ne vidi nič slabega, da ima Sinner bivališče v Montecarlu, »saj bi moral kot italijanski davkoplačevalec tudi skrbeti za plačo poslanke Marte Fascina.« Poslanka je bila zadnja zaročenka Silvia Berlusconija. Pri tem nima prav, saj italijanski državljani z davki financirajo šole, bolnice itd.