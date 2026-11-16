Italijanska narodna skupnost izbrala predstavnike v štirih istrskih občinah

Pripadniki italijanske narodne skupnosti v štirih istrskih občinah so na nedeljskih volitvah izbrali svoje predstavnike. V ankaranskem, izolskem in piranskem občinskem svetu ter koprskem mestnem svetu so mandate ohranili vsi dosedanji podžupani. Predstavniška mesta je zasedlo tudi nekaj novih obrazov.

V ankaranski občini italijanski skupnosti pripada en mandat. To mesto bo znova zasedla dolgoletna uslužbenka finančne uprave in magistrica davčnega prava Martina Angelini. Kot podžupanja je zadnja dva mandata skrbela za dejavnosti italijanske manjšine v lokalnem okolju.

V koprski občini so volilci izbirali tri predstavnike za mestni svet. Največ glasov je zbrala Roberta Vincoletto, aktualna predsednica koprske samoupravne narodne skupnosti. Drugo mesto je osvojil politični veteran Mario Steffe, ki od leta 2019 opravlja podžupansko funkcijo. Tretji mandat je pripadel Clii Diabate. Damian Fischer ni zbral zadostnega števila glasov za izvolitev in tako ni prestopil praga mestnega sveta.

V Izoli italijanski manjšini pripadata dve mesti v občinskem svetu. Največjo podporo volilcev je prejela Agnese Babič, ki od leta 2019 deluje kot izolska podžupanja in opravlja prevajalsko ter arhivsko delo. Drugi predstavnik manjšine v izolskem občinskem svetu je postal Ennio Ruzzier. Brez mandata sta ostala Eleonora Cvetković in Stefano Destefano.

V piranskem občinskem svetu manjšini pripadajo tri mesta. Med sedmimi kandidati je največjo podporo zbral Andrea Bartole. Drugo mesto je zasedel aktualni poklicni podžupan Christian Poletti. Ta je lani polnil naslovnice, ko je s službenim vozilom obvozil policijsko kontrolo pri vhodu v Piran in odpeljal neposredno na Tartinijev trg. Dogodek je takrat označil za slabo interpretacijo policijskih navodil. Tretje mesto v občinskem svetu je osvojila Nadia Zigante. Zunaj občinskega sveta so ostali Vedran Cvetković, Maurizio Rosso, Daniela Ipsa in Aldo Zigante.

Pripadniki manjšine ob izbiri občinskih in mestnih svetnikov s posebnimi glasovnicami volijo tudi člane svetov samoupravnih skupnosti z enakim pravnim statusom, kot ga ima občina. Ti sveti delujejo kot politični organ, predstavljajo soustanovitelja vrtcev in osnovnih šol ter glavnega sogovornika občin pri vprašanjih dvojezičnosti, hkrati pa samostojno delijo denar za manjšinsko kulturo. Prihodnji župani nato iz vrst manjšine imenujejo po enega podžupana. Koprski, piranski in ankaranski župan izberejo kandidata samostojno, statut izolske občine pa zahteva imenovanje kandidata s soglasjem samoupravne skupnosti.