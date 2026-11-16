WHO svari pred posledicami vse večje odpornosti na zdravila

Širjenje odpornosti proti protimikrobnim sredstvom ogroža sodobno medicino kljub napredku v boju proti bakterijam, odpornim na zdravila, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je pozvala države, naj v okviru tedna ozaveščanja od 18. do 24. novembra okrepijo prizadevanja za boj proti odpornosti na zdravila.

WHO je sporočil, da so države okrepile prizadevanja za boj proti odpornosti proti protimikrobnim zdravilom. Ob tem so po poročanju tujih tiskovnih agencij opozorili, da je napredek na področju preprečevanja, diagnostike in ustrezne uporabe antibiotikov še vedno prepočasen, da bi dosegli globalne cilje.

Bakterije so razvile odpornost proti sredstvom, ki naj bi jih uničila. Široka uporaba antibiotikov v zdravstvu, živinoreji in proizvodnji hrane je to težavo še pospešila, zaradi česar je odpornosti proti protimikrobnim zdravilom postala ena od glavnih vzrokov smrtnosti zaradi nalezljivih bolezni po vsem svetu.

Po ocenah WHO je leta 2021 zaradi tega neposredno umrlo več kot milijon ljudi, posredno pa še 4,7 milijona. Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bi to po napovedih modelov v naslednjih 25 letih po vsem svetu lahko povzročilo 39 milijonov smrti, je dejal strokovnjak WHO za to področje Jean Pierre Nyemazi.