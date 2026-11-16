Opolnoči v Sloveniji pocenitev pogonskih goriv

Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo opolnoči skladno s pričakovanji znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo z 1,444 evra cenejši za 6,2 centa, liter dizla z 1,798 evra za pet centov, za prav toliko na 1,421 evra bo šla dol cena litra kurilnega olja. Vlada trošarin ni spreminjala, nove cene pa bodo veljale do vključno 23. novembra.

Če ne bi regulirali cen ter ne bi bilo drugih omenjenih ukrepov države, bi bilo treba po ocenah ministrstva za infrastrukturo in energetiko za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest odšteti okoli 1,674 evra za liter.

Za liter dizla bi bilo treba medtem po izračunih ministrstva odšteti okoli 2,082 evra za liter, za liter kurilnega olja pa približno 1,636 evra za liter.