Drugi krog v Ljubljani in Mariboru

Na nedeljskih lokalnih volitvah, devetih doslej v samostojni Sloveniji, so poleg občinskih svetov v več kot polovici od 212 občin dobili tudi župane. Ostale čaka drugi krog. V polovici od 12 mestnih občin župani ostajajo, drugi krog pa bo med drugim v Ljubljani in Mariboru. Tudi v Kranju župan še ni znan, je pa aktualni presenetljivo že izpadel.

V prvem krogu županskih volitev so po delnih neuradnih izidih župane izvolili v 167 od 212 občin. Pred štirimi leti se je to zgodilo v 165 občinah. Znova je bilo izvoljenih daleč največ samostojnih kandidatov oz. kandidatov, ki so se za županski položaj potegovali s podporo volivcev. Med parlamentarnimi strankami pa je bila po številu izvoljenih županov najuspešnejša SDS, ki je med strankami osvojila tudi največ mandatov v občinskih svetih.

V Ljubljani bodo volivci prvič po letu 2002 o županu odločali v drugem krogu, kamor sta se uvrstila aktualni župan Zoran Janković in kandidat Levice Luka Mesec. Oba sta prepričana v zmago. Po približno 64 odstotkih preštetih glasovnic ima Janković okoli 35-odstotno podporo, Mesec pa 25-odstotno. »Dobrodošel v drugem krogu, Luka Mesec,« je delne neuradne rezultate pospremil aktualni župan Janković. Čeprav glasovi še niso do konca prešteti, je glas prestolnice po Meščevih besedah enoten: Ljubljana potrebuje novega župana.

Premešale se bodo karte v 45-članskem ljubljanskem mestnem svetu. Za zdaj kaže, da bo imela Lista Zorana Jankovića 13 svetniških mest, Levica 10, SDS pet, Svoboda štiri, po tri Glas za otroke in družine Aleša Primca in Pirati, dve stranka Ljubljana smo vsi in Lista Aleksandra Repića, po enega pa SD, NSi in Fokus ter Vesna.

V Mariboru, kjer se Saša Arsenovič ni podal v tekmo za nov mandat, bo o novem županu odločal drugi krog, v katerega sta se uvrstila nekdanji državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, kandidat SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev, in radijec Bor Greiner, ki je kandidaturo vložil s podpisi volivk in volivcev. Poleg njiju sta za favorita veljala še nekdanja smučarka Katja Koren kot kandidatka Demokratov, SDS, NSi in Fokusa in mestni svetnik Andrej Bauman, ki ga je podprl Arsenovič in je prav tako vložil kandidaturo s podpisi. Za Baumana je glasovalo okoli 21 odstotkov, za Koren blizu 19 odstotkov volivcev.

V Kranju so volitve prinesle velik preobrat. Ob volilnem porazu župana Matjaža Rakovca, ki je bil šele tretji, se bosta za župansko funkcijo pomerila Janez Černe in Irena Dolenc. Velike spremembe so tudi v sestavi mestnega sveta, kjer je SD močno izgubila, NSi in SDS pa sta pridobili. Močna je tudi Černetova lista. Neuspeh je Rakovec pripisal poteku kampanje, ki je bila po njegovih besedah »zelo umazana, z veliko podtikanji«.