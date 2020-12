Italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese ni okužena z novim koronavirusom. Test PCR, ki ga je opravila v ponedeljek (7. decembra), je bil lažno pozitiven. Testiranje je ponovila še v sredo in četrtek. Obakrat sta bila testa negativna.

Za izvid brisa, ki ga je po rutinskem postopku opravila v ponedeljek zjutraj, je ministrica Lamorgese izvedela nekaj ur kasneje med zasedanjem italijanskega ministrskega sveta, ki so ga prekinili pol ure. Nemudoma je zapustila prostore palače Chigi in začela karanteno.

Iz previdnostnih razlogov sta zasedanje ministrskega sveta zapustila tudi zunanji minister Luigi Di Maio in pravosodni minister Alfonso Bonafede, ki sta sedela zraven nje in sta oba šla v preventivno samoizolacijo. Di Maio se je zaradi tega s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem, ki je na obisku v Rimu in Vatikanu, kot smo poročali, v četrtek namesto v živo sešel virtualno.