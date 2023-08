Italijanska vlada nad visoke cene goriv s ... transparentnostjo

V avgustu si bo kar 77 % italijanskih državljanov privoščilo glavni dopust in kar polovica teh se bo na pot odpravila z osebnim avtomobilom. Med večurno vožnjo pa jim preglavice letos ne bodo povzročali le običajni zastoji in vročina, pač pa tudi cene pogonskih goriv, ki so bile julija že rekordno visoke in bodo avgusta še višje.

Visoki računi na bencinskih servisih so povezani z naraščanjem cene nafte na svetovnem trgu, ki čuti posledice zmanjšanja zalog rafinirane nafte v ZDA kot tudi zaprtja nekaterih rafinerij v Evropi, čez lužo in v Aziji. Neprijetna presenečenja so se na italijanskih avtocestah začela že prejšnji teden, ko je cena neosvinčenega bencina na več koncih tako na severu kot na jugu države presegla 2,5 evra na liter.

Minister za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo Adolfo Urso trdi, da so cene pogonskih goriv nekoliko dražje zgolj zaradi omenjene podražitve nafte na svetovnem trgu. Očitne špekulacije zlasti na bencinskih servisih ob avtocestah pa bodo odpravljene s preprostimi primerjavami cen. Od danes morajo biti tako na vseh črpalkah razobešeni panoji, na katerih morajo biti zapisane cene goriv posameznega servisa in tudi povprečne cene na deželni oziroma državni ravni. Na tak način naj bi stranke takoj ugotovile, ali je gorivo dražje in za koliko.

Združenje Assoutenti je novo orodje za transparentno poslovanje pozdravilo, vendar vztraja, da se cene ne bodo tako kmalu umirile. Združenje zato od vlade zahteva nadaljnje prizadevanje v korist potrošnikov, kajti dražje gorivo ne bo vplivalo le na počitniške proračune družin, pač pa tudi na cene kar 88 odstotkov živilskih izdelkov, ki se do polic v trgovinah pripeljejo po cesti.