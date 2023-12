Italijanski »ping pong« s Krškim

Predsednik združenja industrijcev severnega Jadrana Michelangelo Agrusti v današnjem Piccolu poziva deželno vlado FJK, naj se vendarle aktivno vključi v načrt za gradnjo drugega bloka jedrske centrale v Krškem. Agrusti, ki je bil svoj čas vidni deželni voditelj Krščanske demokracije in njen parlamentarec, se čudi, da uprava predsednika Massimiliana Fedrige tega še ni storila. »Dežela bi se morala glede Krškega zgledovati po italijanskem združenju Federacciai, ki se hoče tako ali drugače vključiti v gradnjo nove slovenske nuklearke,« poudarja Agrusti.

Glede Krškega (kratica NEK) smo na italijanski in deželni strani priča neke vrste »ping pongu«. Po eni strani je opaziti pritiske tistih, ki bi se želeli vključiti v načrt za nov krški jedrski blok, po drugi pa so glasni tisti, ki nasprotujejo nuklearki in ki so že protestirali proti načrtu o njeni podvojitvi.

Deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro (Bratje Italije) je večkrat izrazil zaskrbljenost, ker po njegovih besedah jedrska elektrarna itak predstavlja varnostno grožnjo zlasti zaradi srednjevisokega potresnega tveganja. Podobno zaskrbljenost sta v eni od razprav v deželnem svetu izrazila tudi Demokratska stranka in Pakt za avtonomijo.

Med največjimi zagovorniki italijanske soudeležbe v NEK je bil bivši predsednik FJK Renzo Tondo. Ta soudeležba menda ni bila nikoli realna. Velike možnosti za gradnjo drugega reaktorja ima ameriška družba Westinghouse, ki je že gradila prvi blok krške nuklearke.