Iz avtomobila odmetavali smeti

Koprski policisti so včeraj ob 15. uri po obvestilu očividke, ki je pri Strunjanu opazila vozilo, iz katerega so odmetavali smeti, v Luciji izsledili kršitelje. Ustavili so državljana Italije in mu po 5. členu (2. odstavku) in 7. členu (3. odstavku) Zakona o pravilih cestnega prometa naložili globo. Po prvem je iz vozila prepovedano odmetavati kakršnekoli stvari, po drugem pa se z globo 160 evrov kaznujejo za prekršek starši, skrbniki oziroma rejniki, katerih otrok ali mladoletnik stori prekršek po tem zakonu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad njim.