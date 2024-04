Dežela FJK prosi za več informacij o drugem tiru

Dežela Furlanija - Julijska krajina preko italijanskega ministrstva za okolje prosi Slovenijo za dodatna pojasnila glede ukrepov za zaščito okolja in krajine ob gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Prošnjo je deželna vlada vnesla v sklep, ki ga je sprejela v torek na predlog odbornika za okolje Fabia Scoccimarra.

Ob ugotovitvi, da je infrastrukturni projekt za Slovenijo strateškega pomena, deželna vlada ocenjuje, da je s podrobnejšimi informacijami nujno dopolniti tehnično dokumentacijo, ki jo je Slovenija poslala v okviru postopka javne čezmejne presoje, ki ga je italijansko ministrstvo napovedalo 24. marca. Dežela je po drugi strani uvedla postopek javnega posvetovanja in med drugim prejela predloge ter pripombe centralnega urada za zaščito okolja, deželne agencije za okolje Arpa, zdravstvenega podjetja Asugi in Občine Trst. Kot navaja dežela, je v središču pozornosti predvsem skrb za kraško krajino in vodotoke.