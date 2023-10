Včeraj popoldne so neznanci iz avtomobila, parkiranega pred nakupovalnim središčem v kraju Palazzolo dello Stella na Videmskem, ukradli 8000 evrov in prenosni računalnik.

Lastnik avtomobila, upravitelj bencinskega servisa Eni v kraju San Giorgio, je ob povratku iz nakupovalnega središča opazil razbito šipo in ugotovil, da sta iz avtomobila izginili dve torbi, v kateri sta bila denar in prenosni računalnik. Tatvino preiskujejo karabinjerji iz Latisane in iz kraja Palazzolo dello Stella.